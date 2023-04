Muuseumikaardi taha joondus seitse Läänemaa muuseumi

Tänasest saab iga muuseumisõber soetada omale aastase muuseumikaardi, mis tagab piiramatu ligipääsu enam kui 100 muuseumi ja 500 näitusele üle Eesti.

Läänemaalt on muuseumikaardiga liitunud seitse muuseumi: lisaks Rannarootsi muuseumile ja Vormsi talumuuseum ka kõik viis Haapsalu ja Läänemaa muuseumite alla koondunud muuseumi Haapsalu linnus, Haapsalu raekoda, Iloni Imedemaa, Raudtee- ja sidemuuseum, Ants Laikmaa muuseum

Muuseumikaardi esmaeksemplar anti üle suurele muuseumisõbrale ja Vabariigi Presidendi abikaasale Sirje Karisele.

„Eestlased on kultuurilembene rahvas ning meie muuseumid teevad hindamatut tööd. Usun, et muuseumikaart suurendab muuseumide külastatavust oluliselt ning kõik muuseumisõbrad leiavad omale meelepärase ja huvipakkuva näituse,“ ütles Sirje Karis täna Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis toimunud kaardi esmaesitlusel.

Digitaalne muuseumikaart on QR-koodi ja ID-kaardi põhine ning maksab 59 eurot. Looduse hoidmiseks muuseumikaardil plastkaarti pole – muuseumikassas tuleb näidata oma digipiletit või kui see on maha ununenud, siis isikut tõendavat dokumenti. Muuseumikaardi eesmärk on koondada ühe pileti alla kokku Eesti muuseumite näitused ja üritused, et külastus oleks soodsam ja mugavam.

„Oleme tänase hetke nimel toimetanud viimased kolm aastat ja tunneme suurt rõõmu, muuseumikaardiga on liitunud nii eestlaste senised lemmikud kui ka vähetuntud, aga veel avastamist väärt muuseumid,“ ütles muuseumikaardi juht Kert Kask, kelle sõnul näitab soomlaste ja hollandlaste loodud muuseumikaardi statistika, et muuseumikaardi omanikud käivad muuseumides ligi neli korda aktiivsemalt kui varem.

Kultuuriminister Piret Hartmani sõnul on muuseumikaart valdkonnale oluline algatus. „Muuseumid on Eesti kultuuri alustalad, vundamendi kindlalt hoidjad. Muuseumikaart aitab suurendada muuseumide külastatavust, tuua valdkonda lisaraha ning jõuda meie maailmatasemel muuseumidesse inimestel, kes neid muidu ei külastaks. Loodan, et see innovaatiline projekt on eeskujuks ka teistele valdkondadele,“ ütles kultuuriminister kõnes.

Tänasel esitlusel toimus muuseumisõbra ja saatejuhi Marko Reikopi eestvedamisel meelelahutuslik viktoriin, kus pandi tuntud eestlaste muuseumialased teadmised. Teiste seas astusid võistlustulle ka teleajakirjanik Keili Sükijainen, kirjanik Olav Osolin, näitleja Kaisa Selde ja ajaloolane Jaak Juske. Tasavägise võistluse tulemusel võitis viktoriini Selde-Osolini meeskond.

Muuseumikaardiga liitus kokku 116 muuseumit üle Eesti. Suur osa nendest asuvad Harjumaal ja Tallinnas, samuti Tartu linnas, kus joondusid muuseumikaardi taha kõik muuseumid. Muuseumikaarti saab omale soetada aadressil www.muuseumikaart.ee.

Muuseumikaardiga liitunud muuseumid maakondade kaupa:

Tallinn ja Harjumaa:

Arvo Pärdi keskus Rannarahva muuseum Viimsi vabaõhumuuseum Eesti loodusmuuseum Eesti arhitektuurimuuseum Underi ja Tuglase kirjanduskeskuse muuseum Arvutimuuseum Harjumaa muuseum Amandus Adamsoni ateljeemuuseum Eesti kaasaegse kunsti muuseum Eesti vabaõhumuuseum Kunstihoone Lasnamäe paviljon Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu KGB vangikongid Nukuteatrimuuseum Tallinna rüütliordude muuseum Kai kunstikeskus Eesti tervisemuuseum Proto avastustehas Eesti sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum Eesti sõjamuuseumi sõjatehnika angaar Eesti tarbekunsti- ja disainimuuseum Kehra muuseum Juhan Kuusi dokfoto keskus Tallinna linnaelumuuseum Kiek in de Köki kindlustustemuuseum Fotomuuseum Lastemuuseum Miiamilla Kalamaja muuseum Peeter I maja Tallinna vene muuseum Galerii Seek Maarjamäe loss Filmimuuseum Maarjamäe tallihoone Suurgildi hoone Teatri- ja muusikamuuseum Lennusadam Paks Margareeta Tammsaare muuseum Vilde muuseum Mati Undi muuseum MOMU mootorispordi muuseum Kumu kunstimuuseum Kadrioru kunstimuuseum Mikkeli muuseum Adamson-Ericu muuseum

Hiiumaa:

Pikk Maja Kassari ekspositsioonimaja Rudolf Tobiase majamuuseum Mihkli talumuuseum Hiiumaal

Ida-Virumaa:

Iisaku kihelkonna muuseum Kohtla-Järve põlevkivimuuseum Narva kunstiresidentuur

Järvamaa:

A. H. Tammsaare muuseum Vargamäel Eesti piimandusmuuseum Ajakeskus Wittenstein Wittensteini tegevusmuuseum

Jõgevamaa:

Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseum Betti Alveri muuseum Kalevipoja muuseum

Lääne-Virumaa:

Porkuni paemuuseum Palmse mõis Rakvere linnus Eesti politseimuuseum Sagritsa muuseum Linnakodaniku muuseum Rakveres Rehbinderi maja – näitustemaja

Läänemaa:

Rannarootsi muuseum Vormsi talumuuseum Haapsalu linnus Haapsalu raekoda Iloni Imedemaa Raudtee- ja sidemuuseum Ants Laikmaa muuseum

Pärnumaa:

Kihnu muuseum C. R. Jakobsoni talumuuseum Tori hobusekasvandus Pärnu muuseum Koidula muuseum Punane torn Pärnu uue kunsti muuseum

Põlvamaa:

Karilatsi vabaõhumuuseum Maanteemuuseum

Saaremaa:

Kuressaare linnus-kindlus Mihkli talumuuseum Saaremaal

Tartumaa:

A Le Coqi õllemuuseum Eesti spordi- ja olümpiamuuseum Eesti põllumajandusmuuseum Tartu mänguasjamuuseum Liivi muuseum Tartu linnamuuseum Laulupeomuuseum KGB kongide muuseum Oskar Lutsu majamuuseum 19. sajandi linnakodaniku muuseum Eesti Rahva Muuseumi püsinäitused Jääaja keskus TYPA trüki- ja paberikunstikeskus Tartu kunstimuuseum Tartu Ülikooli muuseum Tartu Ülikooli kunstimuuseum Tartu Ülikooli tähetorn Tartu Ülikooli loodusmuuseum Tartu Ülikooli botaanikaaed

Valgamaa:

Valga muuseum

Viljandimaa:

Kondase keskus Viljandi muuseum Helilooja Mart Saare majamuuseum

Võrumaa: