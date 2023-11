Uus raamat võtab kokku keskaegse piiskopiriigi ajaloo

Pühapäeval Lihulas esitletud raamatut Saare-Lääne piiskopkonna ajaloost peavad ajaloolased keskaegse piiskopiriigi kohta parimaks käsitluseks, mis viimastel aastatel ilmunud.

Pühapäeval esitles raamatu „Saare-Lääne piiskopkond, 1227–1573. Kõige rikkam territoorium” koostaja Koit Rikson vast ilmunud raamatut Lihula mõisas ajaloohuvilistele. Lihula oli esitluseks just õige paik, sest oli ju see 13. sajandi esimesel poolel piiskopkonna esimene keskus.

Kuigi raamatu koostaja on ajaloohuviline, on artiklite autorid kõik tuntud ja tunnustatud ajaloolased, kes just Saarel-Lääne piiskopkonda, selle keskusi ja linnuseid põhjalikumalt uurinud.

