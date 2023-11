Jumal, kosmos, loomad ja tulnukad – Ukraina lapskunstniku looming

Vaid 11aastaseks elanud Ukraina lapskunstnikust Sasha Putryast jäi maha tuhandeid töid, millest väikest osa näeb alates laupäevast Haapsalu raamatukogus näitusel.

Sasha Putrya looming on saanud tuttavaks mitmel pool maailmas. „Eesti on 12. riik, kus Sasha näitus ringi käib,“ ütles laupäeval näituse avamisel näituse kuraator, kulturoloog Maryna Lohinova Ukrainast. Haapsalu on Eestis seitsmes koht, kus noore kunstniku tööde printkoopiaid näha saab.

„Ei saa öelda, et Ukrainas Putryat kõik teavad. Ukraina on siiski väga suur riik, aga Poltaavas, mis oli ta kodulinn, küll,” ütles Lohinova. Tema sõnul on Poltaavas kunstimuuseumi juures isegi Putrya galerii. „Seal on eksponeeritud tema töid, toimuvad laste joonistuste näitused, sageli korraldatakse konkursse,“ rääkis Lohinova. Ta lisas, et on siiski ka Eestis kohanud inimesi, kes on Sasha Putryast kuulnud ning tema loomingut teavad.

