Teenuse kandi ajalugu kaalub üle kolme kilo

„Jõeäärsed jutud” on mahukas ja kaalukas koguteos, mille 1300 leheküljel on Teenuse, Luiste, Tolli ja Urevere küla 160 talu lugu.

Kümme aastat tagasi sai Rakverest pärit Maris Leemetsast Teenuse küla Tamme talu perenaine. Selleks, et end tema jaoks võõra kandi eluoluga kurssi viia ja saada teada, mis on seal enne teda juhtunud, polnud tal aga võtta ühtki terviklikku raamatut. Olid raamatud Kullamaa, Üdruma, Märjamaa ja Mõraste kohta, neis igas veidi juttu ka Teenuse kandist. „Aga pidid teadma, et leida Kullamaa raamatust Teenuse kohta. Tundsime, et meil on vaja oma lugu kokku panna,” ütles kolmapäeval Kullamaal raamatust ülevaate andnud koostaja Leemets. Ta tegutseb praegu Teenuse naiste ühenduses ja on ka kolme küla – Teenuse, Luiste ja Urevere – külavanem.

Päris nullist raamatu koostamisel ei alustatud, sest Teenuse aktiivsemad inimesed olid 2009. aastal otsustanud hakata lugusid koguma. Toona tähistas Teenuse küla oma esmamainimise 560. aastapäeva ja selleks olidki kogutud lood paarikümnes eksemplaris kausta vahele pandud. Toona päris raamatut koostada siiski ei jõutud, sest majanduskriis tõmbas sellele kriipsu peale.

