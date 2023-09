Vabariigi aastapäeval Haapsalus näidatud valgusetendus pälvis rahvusvahelisel konkursil esikoha

Tänavu vabariigi aastapäeval Haapsalu lossihoovis näidatud valgusetendus „Imagine” võitis Ameerika Ühendriikides Põhja-Carolina osariigis toimunud ILDA (International Laser Display Association) konverentsil kategoorias „Lasershow koos multimeedia efektidega” 1. koha.

Tegemist oli ÖÖvalgel valgusteatri festivali lavastusega, mida mängiti esmalt aasta eest Pärnu valgusfestivalil. Haapsallased bnägid valgusetendust vabariigi aastapäeval neljal korral.

Etenduse laservalguse kujunduse, mis lavastusele esikoha tõi, autor on Kullar Laiapea.

ILDA on rahvusaheline laservalguse assotsiatsioon, kuhu kuuluvad ettevõtted, kes korraldavad laservalguseshowsid ning pakuvad lasershowga seotud projektoreid, riistvara, tarkvara ja teenuseid. ILDA organisatsioon on korraldanud auhinnatseremooniaid, millega tunnustatakse loomingulisi saavutusi laservalguse valdkonnas, juba aastast 1988. Konverents ja auhinnatseremoonia toimuvad igal aastal erinevas koha. Tänu auhinnale on festival jõudnud maailma kõige tugevamate visuaallavastuste loojate sekka.