Rauno Märks, Maris Kõrvits ja Retro FM kolisid Haapsallu. Päriselt!

Juba mõnda aega on Haapsalus saanud kuulajad nautida head retromuusikat 95,2 sagedusel – nüüd, 10. sünnipäeva puhul on Retro FM Haapsallu püsivalt sisse kolinud.

Raadiojaam Retro FM on Eesti ainus retrojaam, mille eetris kõlavad parimad hitid 80–90ndatest. „Hommik“ raadios Retro FM on Eesti üks kuulatavamaid hommikuprogramme, kus kuulajate hommikutele lisavad särtsu Kroonika Meelelahutusauhindade poolt pärjatud aasta raadiohääled Maris Kõrvits ja Rauno Märks.

Rauno Märks on humoorikas ja teravmeelne DJ ning raadiosaatejuht, kes oma pika värvika karjääri jooksul on töötanud Tartu Raadios, Uuno Raadios, raadios Sky Plus ja raadios Ring FM.

Maris Kõrvits on särtsakas ja otsekohene raadiohääl, kel pikaajaline raadiotöö kogemus. Enne Retro FMiga liitumist on tema häält saanud kuulda nii Power Hit Radios kui ka Raadio 2s.

Hommikutunnid kella 6st 10ni on vürtsitatud värskete uudiste, horoskoobi, põnevate külaliste ja kaasahaaravate mänguminutitega. Septembri keskpaigast oktoobri alguseni on Retro FMi eetris ülipopulaarne sõnamäng „Leia puuduv sõna“, kus kuulajal tuleb peaauhinna 5000 euro võitmiseks ära arvata puuduv sõna ette antud lausest. Sõna ära arvamiseks tuleb eriti hoolikalt ja tähelepanelikult raadiot kuulata, et saada aimu, milliseid sõnu on teised kuulajad juba pakkunud.

Sel sügisel värskenduse saanud hommikuprogramm kutsub kaasa mõtlema ja lööma. Rubriigiga „Me kaardistame Eestit“ uurivad Maris ja Rauno, millises Eestimaa paigas Retro FMi raadiokuulajad elavad. Igal hommikul võtavad saatejuhid liinile kaks raadiokuulajat ning uurivad, kust Eestimaa paigast ta helistab ja milline on sealne kogukond. Kõik saatesse helistanud kuulajad saavad oma lipukese suurele seinakaardile stuudios.

Muusikateadmistega harib ja lahutab meelt Olav Osolin oma rubriigis „Tänane päev muusikas“, kuhu ta igal hommikul on kaasa toonud ühe olulise sündmuse muusikaajaloost.

Reedeti kell 9.15 toovad Maris ja Rauno kumbki sinuni ühe kuni kümne aasta vanuse tänapäevase hiti, millel on nende meelest retrohiti potentsiaal. Nagu rubriigi nimigi ütleb – „See laul jääb“ –, on tegemist lauluga, mis saatejuhtide arvates võiks jääda meiega kauemaks kui need üürikesed hitiminutid.

Reedel kell 9.30 luuakse rubriigis „Nädala TOP 3 uudist“ otseühendus ühe tuntud eestlasega, kes Marise ja Rauno palvel on nädal aega meediat jälginud ja välja valinud enda jaoks kolm kõige olulisemat uudist. Reedel annab see persoon aru, millised on need kõige põletavamad teemad ja miks just need teda kõnetasid.

Nädalavahetustel saab koduseid tantsupidusid pidada koos DJ Rauno Märksi saatega „Klubiretro“, kus kõlab 90ndate ja 00ndate tantsumuusika, mille hulgas on nii laulude originaale, remikse, kavereid kui ka uusversioone. „Klubiretro“ on eetris reedeti ja laupäeviti kell 21–23.

Retro FMi kuulab iga nädal pea 200 000 kuulajat. Tallinnas ja Harjumaal on Retro FM lausa kuulatuim raadio.

Kuula raadiot Retro FM Haapsalus sagedusel 95,2, internetist retrofm või Sky Playeri telefoniäpist, mille saad hankida App Store’ist või Play Store’ist.