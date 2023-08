Nädalavahetusel peetud 36. Valge Daami pereturniir on turniir, kus kõrvuti väljakutel mängib isa tütrega, tütar emaga ja isa pojaga.

Kui kodus on harjumuspärane, et maksab lapsevanema sõna, siis sellel turniiril väljakul võib olla kõik vastupidi. Ka seekord olid lapsed need, kes mängutulemusi rohkem mõjutasid. Pereturniir on toonud alati kokku mängijaid Eesti eri paigust, nii ka seekord. Osales rekordarv mängijaid.

