Piiskop Salumäe on otsustanud piiskopiametist ja Haapsalu Johannese koguduse õpetaja ametist tagasi tõmbuda.

„Piiskopi ametiaeg Eesti evangeelses luterlikus kirikus (EELK) on kuni 70. eluaastani, samuti vaimulikel. Hiljem pikendatakse ametiaega piiskoppidel kahe ja koguduse vaimulikel aasta kaupa. Minu piiskopiaega pikendas kirikukogu kaks aastat ning see saab jõuludel täis,” rääkis Salumäe. Piiskop on otsustanud aega enam mitte pikendada.

