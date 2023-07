Haapsalus tehti algust miljonieurose projektiga

Sadevete ärajuhtimise kanal Tagalahe juures. Foto Heinrih Heintalu.

Haapsalu Tagalahe äärde kaevatakse vanalinna sadetevete ärajuhtimiseks kanalit.

Kanalit kaevab PK Infra. Projektijuhi Sven Ratase sõnul alustati kaevamisega 10. juulil, kraav plaanitakse valmis saada paari-kolme nädala pärast. Kanal on põhjast viie meetri laiune. „See on rohkem nagu tiik,” ütles Ratas. Kanali eesmärk on Vaba, Kõrkja, Aia, Kopli, Aiavilja, Potissepa, Haava ja F.R. Kreutzwaldi tänava sadeveetorustikest tulev vesi Tagalahte suunata.

Sadevete kanal on aga ainult osa 1,1 miljonit eurot maksvast projektist. Haapsalu üleujutusala elamupiirkondade sademevee vastuvõtu hajutamise projekti raames ehitatakse lisaks kanalile Jaama ojale lüüs, Asuküla peakraavile uus truup, puhastatakse Kaevaniidu peakraav ning Metsakalmistu ja Valgevälja kuivenduskraavid. Ümber ehitatakse ka Metsakalmistu ja Valgevälja truubid.

Projekti eesmärk on hajutada Haapsalu üleujutusala elamupiirkondade sademevee vastuvõttu, mis hõlmab Ees- ja Tagalahe ääres ligi poolt Haapsalu tiheasustusala riskipiirkonnast.

Enamiku ehituseks kuluvast 1,1 miljonist eurost saab linn keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) toetusena. 960 000 eurot annab selleks KIKile heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS).

Ratase sõnul peab projekt valmis saama aasta lõpuks, ent PK Infra plaanib nende töödega varem, septembri lõpuks, ühele poole saada.

