Näitus lasteraamatukogus: maailm katuselaastudel

Lasteraamatukogus saab sellel suvel näha, mida tegi lätlane vanade katuselaastudega. Ei teinud lõket, kunsti hoopis.

Pinnulistelt pilbastelt kaevad vaatajat Susnirk, Tirilimpsakas, professor Vihvervänts, Töllu Tsips ja teised Krääbumaa tegelinskid.

Mida teha, kui sul on inspireeriv käsikiri mitu korda läbi loetud ja tahaks juba kiiresti joonistama hakata? Aga vahendeid pole! On poolkuivanud guaššvärvid, nendestki alles vaid valge, must ja punane. On must pastakas. Jah, ka mingisugust paberit. Sellisest olukorrast leidis end läti kunstnik Gita Treice, kui ta 2007. aasta suvel elas oma kolmeaastase tütrega mere ääres, kunstivahendite poodidest kaugel.

