Kuidas kaasaegne tehnoloogia on mõjutanud mängutööstust

“Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!”

Foto: Unsplash

Tehnoloogia areneb halastamatult. See areng kajastub loomulikult ka mängutööstuses. Muutus on selgelt märgatav, sest turgu kujundavad pidevalt uued võtmetehnoloogiad. Viimastel aastatel on tõelised mängufännid saanud tähistada murrangulisi uuendusi, mis on avanud mängude valdkonnas täiesti uusi võimalusi. Mis puutub online casino, siis siin toimub tohutu buum. Oma osa selles mängivad uued tehnoloogiad. Hea näide sellest on online-kruupiirid, kellega saab tänapäeval suhelda. Nad annavad kogu asjale väga erilise atmosfääri.

Pioneeritehnoloogiad

Online-mängude valik tundub praegu peaaegu piiramatu. See tagab, et tõelistel mängufännidel on tulevikus alati piisavalt mänge kasutada. Kuid tohutu mänguvalik ei ole ainus kriteerium, mis hoiab mängijad õnnelikud. Siinkohal tulevad mängu uued tehnoloogiad, nagu nii pilvemängud kui ka virtuaalreaalsus, mis taas kord suurendavad oluliselt mängukogemust ja pakuvad samal ajal enneolematut mängumugavust.

Pilvimängimine

Nüüdseks on mängurid juba ammu harjunud sellega, et mängida saab tegelikult igal ajal ja igal pool. Keegi ei taha enam oma isiklikust mängukogemusest loobuda. Eelkõige on siinkohal väga oluline juurdepääs isiklikele lemmikutele. Seetõttu on tarkvaratootjad väga huvitatud sellest, et kasutajad saaksid tõesti unikaalse mängukogemuse. Pilvimängudel on siin äärmiselt oluline roll, eriti lähiaastatel. Tänu pilvele ei ole nüüd enam vaja osta uusi mänge, vaid võib lihtsalt võtta tellimuse ja soovitud mängudele on võimalik veebis ligi pääseda ükskõik kust. Kõiki pealkirju hallatakse pilve kaudu. Ennekõike ei lähe tänu pilvele koduarvutis väärtuslikku salvestusruumi kaduma ja kõiki mänge saab laadida ka mobiilseadmetesse.

VR-tehnoloogiad pakuvad seninägematuid võimalusi

Eriti viimastel aastatel on virtuaalreaalsuse teema tohutult tähtsustunud. See kehtib ka online-mängude valdkonnas. Kaasaegne virtuaalreaalsus muudab mängumaailma täiuslikuks illusiooniks, milles mängijad saavad end tõestada peategelastena.

Algusaegadel tundus aga, et see mõõde oli mänguhuvilistele esialgu kättesaamatu. Seda peamiselt seetõttu, et VR-prillide kandmismugavus oli kehv ning lisaks olid tehnilised nõuded koduarvutile lihtsalt liiga kõrged. Tänaseks on VR-prillid aga tehniliselt oluliselt täiustatud. Eelkõige oli tegemist disaini ja funktsioonide optimeerimise küsimusega. Tänapäeval on moodsatel VR-prillidel integreeritud kiip, mis võimaldab neid nüüd probleemideta ühendada nii arvuti kui ka nutitelefoniga.

Tänu sellele uuele tehnoloogiale saab tulevikus täiesti uuel viisil kogeda eelkõige online-rullimänge ja spordimänge. Samuti võib eeldada, et VR-tehnoloogia avab täiesti uusi võimalusi, eriti fitnessimängude valdkonnas. Mängijad saavad siis sukelduda võimsatesse mängumaailmadesse. See kehtib ka online-kasiinode kohta, mis on VR-trendi juba ära tundnud. Nad töötavad juba ammu täie hooga uuenduslike online-mängude kallal.

Tehisintellekti (AI) oluline roll

Eriti arvuti- ja videomängude puhul on tehisintellekti arendamine väga oluline. Siin kasutatakse mängudes üha keerukamaid reeglistikke, mis tagavad, et mängumaailmas olevate tegelaste usutavad reaktsioonid muutuvad võimalikuks. Eesmärk on siinkohal imiteerida intelligentset käitumist. Nõuded tehisintellektile kasvavad pidevalt, sest mängumaailmad muutuvad üha keerulisemaks ja suuremaks. See kehtib eelkõige NPCde suhtes kohaldatavate standardite kohta. Need on muutunud mänguarendajate jaoks üha nõudlikumaks. Samal ajal peavad mänguvälised tegelased olema võimelised tegema üha keerulisemaid otsuseid. Mäng Halo 2 on hea näide sellest. Siin võivad vaenulikud tulnukad teha koostööd ja koordineerida oma rünnakuid. See on võimaldanud tagada, et nad ei jookseks enam sihitult tulejoonele. Sellegipoolest võivad NPC-d olla ainult nii targad, kui nende kood võimaldab, sest lõppkokkuvõttes on muidugi rõhuasetus sellel, et NPC-d ei liigu mängus vabalt. Nende ülesanne on toetada mängijat.

Mängude tehisintellekt ja selle ülesanne

Kuna mängude reeglistik muutub üha keerulisemaks, saavad tegelased reageerida usutavalt mängu käitumisele. Pealiskaudselt on tegemist keerulise käitumise simuleerimisega. Mängumaailmas on tehisintellekti peamine ülesanne kujutada seda võimalikult usutavalt. Lisaks kasvab samal ajal mängumaailmade mõõde. Seega suurenevad oluliselt ka nõudmised tehisintellektile. Lisaks sellele võivad mängud olla isegi oluliseks testiplatvormiks tehisintellekti süsteemidele, kuna need edendavad muu hulgas keerulist mõtlemist teatud parameetrite piires. Ilmselt on selle kõige kuulsam näide IBMi malearvuti Deep Blue, mis suutis 20 aastat tagasi võita malemaailma meistrit Gary Kasparovi.

Mängus Unreal Tournament 2004 läbisid kaks tehisintellekti juhitavat mängurobotit 2012. aastal edasiarendamisel “Mängud Turingi testi”. See on Turingi testi variant. Selle mõte on selles, et vaatajad saavad kindlaks teha, kas mängukäitumine vastab inimese või roboti käitumisele. Näiteks reaalajalises strateegiamängus Starcraft võistlesid eSpordi professionaalid Google’i tütarettevõtte Deep Mind tehisintellekti vastu. Eelnevalt treenisid nad andmebaasi abil. Aluseks oli inimeste poolt mängitud mäng, kus inimene võitis. Seejärel mängiti edasistes mängudes OpenAI (uurimisorganisatsioon) botiga. Boti õpetati masinõppe abil Dota mängu. 180 aasta jooksul suudab bott iga päev enda vastu mängida. See tagab, et ta õpib edukaid mänguviise. Sel moel võiks bott lõpuks saavutada võidu tuntud ja edukate professionaalide vastu.

Ka eSpordi professionaalid saavad nende tehnoloogiate kasutamisest kasu, sest nad saavad kohandada boti edukaid strateegiaid. Lisaks saab mängudest saadud tulemusi kasutada teadusuuringutes, et algoritme veelgi täiustada ja seeläbi spordiala edasi viia.