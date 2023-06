Erkki Bahovski: kuiv jaanipäev?

Kui naasin eelmise nädal lõpus Muhust Tallinna, polnud seal sadanud üle nädala. Nende ridade kirjutamise ajaks teisipäeval oli Muhus tulnud öösel vaid pisut vihma.

Kuiv, igal pool on kuiv. Mulle helistas üks Muhu põllumees ja tahtis lihtsalt rääkida. Loomadel polevat midagi süüa, sest rohi on ära kuivanud. Tuttav Muhu aiapidaja ütles, et aed näeb välja nagu kõrb.

Nii, nagu me talvel hädaldame liigse lume üle, hädaldame hetkel põua üle. Võib ju alati öelda, et eestlane pole kunagi ilmaga rahul, aga asi on siiski tõsisem kui igapäevane naljatlemine eestlaste morni iseloomu üle.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!