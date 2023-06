Galerii: kevade viimasel päeval kuulutati Risti miljonipood avatuks

Fotod: Urmas Lauri

Täna ennelõunal kuulutas Haapsalu tarbijate ühistu juht Raimond Lunev uues kuues Risti poe avatuks. „Täna on veel väljas on suur kevad ja otsustasime, et avamise teeme kevadel,” ütles Lunev. Suve alguseni oli jäänud seitse tundi.

Risti poe juhataja Eha Koplik rivistas müüjaid ühispildi tegemise tarvis üles. Kuna töö käib vahetustega, on sellise foto tegemine harukordne sündmus.

Renoveeritud poes on kauplemispinda 300 ruutmeetrit ja suuremaks ehitamine läks laias laastus maksma miljon eurot.

