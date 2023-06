Haapsalu kolledži meeskond Upit võitis riiete taaskasutamise ideega Starter Tallinna programmi.

„See tuli endalegi üllatusena,” ütles idee autor Triinu Roosvalt. „Teadsime, et meil on hea idee, aga ei arvanud, et võidame.” Roosvalti sõnul on kõige olulisem, et tänu võidule said nad esile tõsta olulise probleemi.

