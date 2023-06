Seemnest naeratuseni: ökoteadliku lillede kohaletoimetamise teenuste kasv Eestis katab kasvava rohelise turu vajadusi

Tänapäeval on juba teadatuntud fakt, et keskkond kus me elame on inimtegevuse tõttu kehvemas seisus ning selleks, et ka järgmistel põlvedel oleks hea ja meeldiv siin elada tuleb tarbimisharjumusi muuta. Tänu sellele on just jätkusuutlikud ehk rohelised elu- ja teguviisid muutunud väga populaarseks ning ka floristika ei ole siinkohal mingi erand. Eestis on mitme aasta vältel teadlikut jätkusuutlikuse vajalikusest kordades kasvanud ja nüüdseks on võimalik sellele vastavalt ka lilli otse enda koju, kontorisse või üritusele tellida. Nimelt on ka floristikas võimalik väga palju ressursse kokku hoida ja sellega keskkonna jalajälge vähendada.

Foto: Pixabay

Eesti koolides on juba aastaid õpetatud milline on planeet Maa ja osoonikiht mis seda kaitseb. Tähelepanuta ei ole jäänud ka osoonikihti inimtegevuse tagajärjel tekkinud augud ja kasvuhoonegaaside kogunemine, mis tõstab Maa temperatuuri ning muudab elutingimusi, mis aga paljudele elusorganismidele hästi ei sobi – on ka oht, et kui me oma käitumist ei muuda ei sobi siinsed tingimused ühel päeval enam ka inimestele. Selle teadmise levik ja arusaamine, et meie tegudel on tagajärjed on jätkusuutliku eluviisi ja ka vastutustundliku ettevõtluse kui trendi raketina kõrgustesse viinud.

Tarbijad ja ettevõtete kliendid eelistavad täna juba kahe konkurendi seast just seda, kes keskkonnasäästule enam tähelepanu pöörab ning seda on tunda ka nii toitlustus- kui ka lilleäris, näiteks lillede kohaletoimetamine Tallinnas on aina jätkusuutlikum. Turupotentsiaal jätlkusuutlike ettevõtete jaoks on järjest suurem, samas, kui oma jalajäljele tähelepanu mitte pööravad ettevõtted hääbuvad.

Keskkonnateadlikud praktikad lilletööstuses

Võib tekkida küsimus, et kuidas täpsemalt just lilleäri oma keskkonna jalajälge vähendab? Taimed on ju jätkuvalt samasugused seega võib esmapilgul olla keeruline märgata, mis kõik ühe lille kasvamiseks, transportimiseks ja müümiseks ressursi poolest kulub seega tasub just kogu see protsess lahti harutada ja järjest erinevaid aspekte hinnata.

Jätkusuutlik lillede päritolu



Täpselt samuti, nagu näiteks kohvi tootmisel jälgitakse tähelepanelikult kust istandusest oad pärit on ning kas seal kasutatakse inimlike tingimusi töö tegemiseks on ka taimede ja lillede puhul see oluline. On täiesti võimalik jälgida lillede päritolu kuni nende seemneteni välja ja see võimaldab hinnata jätkusuutlikust kogu kasvuperioodi jooksul ning muidugi on parim lahendus eelistada kohalike taimekasvatajaid. Päritolu jälgimine võimaldab ka kindlaks teha kas ja milliseid taimekaitsevahendeid ja pestitsiide on just konkreetse lille kasvatamisel kasutatud.

Keskkonnasõbralik pakendamine

Kuna ka taimi pakitakse on oluline jälgida, et pakkimisel kasutatud materjalid oleksid võimalusel biolagunevad ja maksimaalselt keskkonnasäästlikud. Küll ei tasu aga tähelepanuta jätta ka disaini – mida lihtsam disain seda univeraalsem on pakend ning mida vähem eri materjale see sisaldab seda lihtsam on pakendit hiljem taas ümber töödelda.

Energiasäästlikud transpordiviisid

Taimekasvatustest lillepoodideni ja kliendi juurde koju või kontorisse võivad olla väga pikad vahemaad ja seega on võtmetähtsusega ka transport ise ja see kui energiasäästlik see on. Tänapäeval on võimalik lühematel vahemaadel kasutada ka elektrikaubikuid ja vältida fossiilseid kütuseid. Lisaks sellele mängib olulist rolli ka logistika hea planeerimine mis vähendab läbitavat vahemaad ja väldib ummikuid.

Keskkonnateadliku lillede kohaletoimetamise turu võtmetegijad Eestis

Eesti turul on selgelt esile keskinud mõned ettevõtted, kelle panus jätkusuutlikusse ja vastutustundliku ettevõtlusesse just lilleäris on märkimisväärne, ning mõned neist tasub kindlasti ka välja tuua.



Kui vaadata lilleäris just keskkonnateadliku suunda siis kindlasti on üks võtmetegijatest DPD kes pakub võimalikult säästliku transporti igast Eestimaa nurgast ja seega on võimalik nende abiga toimetada taimi nii kasvandustest poodidesse kui ka sealt edasi klientideni.

Lisaks on Eesti turul väga tugevalt kanda kinnitanud ka Flowwow, kelle südameasi on pakkuda kauneid lilli ja mõnusaid hetki täis õitesära, tehes seda võimalikult väikese keskkondliku jalajäljega, et Maal oleks ka tulevikus võimalik lilledest rõõmu tunda.

Just see jätkusuutlik lähenemine annab nendele ettevõtetele konkurentsieelise arvestades tänaseid tarbimise trende, millest just keskkonnasääst on kindlalt liidripositsioonil. Tarbija on iga päevaga aina teadlikum ning eelistab rohelisi teenuseid. Muidugi on keskkonnasäästlikul ettevõttel ka omad väljakutsed. Näiteks tuleb siiski teenindada eri klientide soove ja ootuseid ning sealjuures mõelda ka sellele, kuidas seda jätkusuutlikult teha. Lisaks on Eesti tarbija ka suhteliselt hinnatundlik ning keskkonnasäästlikud lahendused kipuvad hinda kergimatama, mis on omaette väljakutse.

Siiski on just rohelistel teenustel juba konkurentsist üks samm edasi astutud ning see võimalgab ettevõtte kasvu ja laienemist ka kaugematesse riikidesse. Jätkusuutlik tarbimine on tulevik ning sellele vastav ettevõtlus on hädavajalik, seega kõik ettevõtted kes sel teemal juba lippu veavad on kindlasti tähelepanu väärt. Seda ka lillede maailmas, sest jätkusuutlik ettevõtlus tagab, et meil oleks võimalik kauneid õisi ka tulevikus imetleda.