Rannarootsi muuseum peab tuulekala päeva Hiiu kandle kontserdiga

Rannarootsi muuseum peab laupäeval tuulekala päeva koos seni suurima Hiiu kandle kontserdiga.

Kokku esinevad laupäeval Rannarootsi muuseumi õuel veerandsada Hiiu kandle mängijat Vormsilt, Hiiumaalt ja Haapsalust. Nad esitavad musikat kõik koos, aga ka väiksemate kooslustega. Muuseumipedagoogi Lydia Kalda sõnul on nii suur hulk Hiiu kandle mängijaid koos olnud vaid õppekogunemistel, korraga esinenud on väiksemad seltskonnad. „Hiiu kandle õitseajad on veel ees,” ütles Kalda.

Kalda kinnitas, et tuulekala päeval kala on. „Nii, nagu tuul andis,” ütles Kalda. Sellegi poolest ütles ta, et suitsukala päevale tulekuga viivitada ei maksa. Tuulekala päev algab Rannarootsi muuseumis laupäeval kell 12 ja lõppeb kell 14. Lisaks kalale saab soetada neljapäevamemmede pannkooke ja teisi küpsetisi ning marineeritud räime.