Politsei otsib Lääneranna vallas kadunud 64-aastast Mduduzi

Politsei palub kaasabi Lääneranna vallas kadunud Mduduzi asukoha tuvastamisel.

Esmaspäeva õhtul teatati politseile, et Lääneranna vallas Nurmsi külas on kodust lahkunud 64-aastane Mduduzi. Lähedased arvavad, et mees võis minna otsima plehku pannud koera ja ära eksida.

Mehe telefoni positsioneering tulemust ei andnud. Otsingutesse kaasati vabatahtlikud, droon ja kopter, kes otsisid nii maalt kui õhust varajaste hommikutundideni, kahjuks tulemusteta. Täna hommikul jätkuvad otsingud.

Mduduzi on pikka kasvu, tugeva kehaehitusega, hallikate juustega. Jalas on tal musta värvi püksid, seljas punane fliis.

Politsei palub kõigil, kellel on infot Mduduzi asukoha kohta või kes on meest näinud, sellest teada anda helistades Häirekeskuse numbril 112.