Rahakratt lastele: „Tehke podcast’i Kullamaa kiriku tornist!“

Läänemaa 9. klassi õpilaste karjääripäeva Kullamaa koolis avas Rahakratt – anonüümne tuvimaskis investor, kes palgatööl käima ei pea.

Tuvimask peas ja rahatähtedega kirjatud keep õlul, jagas 38aastane anonüümseks jäänud ja värvika keelekasutusega investor õpetussõnu poolesajale koolilapsele, selja taga ekraanil kiri „Parem väike kupüür kui suur tänu!“ ja konto number. „Proovige, tegutsege, tehke kasvõi podcast’i Kullamaa kiriku tornist,“ ütles finantsvabaduse saavutanud Rahakratt, kes on Eesti koolides sage külaline, jagades nõuandeid à la „jumala äge on olla toas kõige lollim ja vaesem inimene, sest siis on sul kõigilt õppida“.

„30 000 või 500 000 – vahet pole. Lõbus peab olema. Ma teen seda, mis mulle meeldib. See ongi oluline,“ ütles Rahakratt Kullamaal. „Te ei pea kuulama direktorit ega mind. Kuulake iseennast!“

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!