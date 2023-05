Hannes Rumm: meie head kuumaverelised sõbrad

Kirjutan seda lugu Gruusia pealinnas Tbilisis. Iga Tbilisis käinud eestlane teab linna peatänavat Rusthaveli avenüüd.

Peatänavast allapoole minnes on peagi vastas Kura jõgi, ülespoole minnes aga lõppeb linn järsu mäenõlvaga. Mina olen praegu selles vanalinna osas, mis on vastu mäge.

Loomulikult on nii heas kohas linna keskel parlamendihoone, välisministeerium ja paljud teised valitsusasutused. Aga siin asub ka tõeline vanalinn. Selline, mida Tallinnas ega Haapsalus enam vist kusagil pole – tsaariaegsed majad, iseloomuliku gruusiapärase arhitektuuriga. Need vanad ja lagunenud majad on vaheldumisi tuttuute kinnisvaraarendustega ning nõukaaegsete, mitte eriti hästi renoveeritud VIP-hoonetega.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!