Külastajad vaatasid HÕFFil filme kokku 4400 korral

Malle-Liisa Raigla fotod

Tänavusel Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil vaadati filme kokku 4400 korda, mida on rohkem kui möödunud aastal, kui purustati senine publikurekord.

Festivali juht Helmut Jänes vabandas festivali lõppedes kõigi nende ees, kes ei mahtunud soovitud seansile. „Kõige tähtsam, et vaataja usaldab meid ja tahab meid külastada – kas või meie unikaalse atmosfääri pärast. Üritame seda hoida ja sellesse veelgi enam panustada,” ütles Jänes. Ta lisas, et talle olid olulised kõik kommentaarid, kus öeldi, et midagi on halvasti, aga ka need, kus öeldi, et on hästi.

HÕFF lõppes pühapäeval parimate filmide väljakuulutamisega. Publik valis oma lemmikfilmiks Soome märulifilmi „Sisu”, mis tõi 500-kohalise kultuurimaja teatrisaali pilgeni vaatajaid täis.

Filmi režissöör Jalmari Helander saab auhinnaks 3D-prinditud pimedas helendava hundi. Teist aastat järjest selgus võitja publikut kaasava Votemo veebiplatvormi abil, mille vahendusel sai nähtud filmide kohta jagada oma emotsioone – õudne, kurb, rõve ja mõnna –,„Sisu” kogus neid kõige rohkem. Kõige õudsem film oli „Pärilik”, kõige kurvem film „Blaze – lõõmav tüdruk”, kõige rõvedam film „Pinocchio 964” ja kõige mõnnam film „Sisu”.

Läänemaa ühisgümnaasiumi noored Sander Põldmaa, Karoliina Lääne, Uku Viispert, Karlote Karm ja Christopher Kampmann valisid parimaks Eesti žanrifilmiks Rain Rannu noorteulmefilmi „Lapsmasin”„See tähelepanuväärne film suutis teistest eristuda, pakkudes rohkelt fantaasiat ja kohati ka ootamatut õudust. Kaasahaarav süžee, silmapaistvad visuaalsed efektid ja näitlejate uskumatud oskused olid kõik tähelepanuväärsed. See tekitas rohkelt emotsioone, kaasates huumorit, pinget ja põnevust,” resümeeris noorte žürii.

Rabas koos vanematega puhkust veetev 9-aastane tüdruk eksib ära ning jääb lõksu maa-alusesse punkrisse, kus salajane idufirma arendab inimesest targemat tehisintellekti. Nii tüdruk kui tehisintellekt soovivad põgeneda. Eesti kinodesse jõuab film alates 12. maist.

Georges Mélièsi järgi nime saanud Euroopa lühikeste fantaasiafilmide võistlusprogrammi võitis hollandlase Niels Bourgonje õudusfilm „Kinni”. Kõheda atmosfääri loomise eest lahkamaks põlvkondliku lõhe ja vastastikuse mõistmatuse süvenemist tugeva ja tervikliku nägemuse kaudu,” resümeeris žürii, kuhu kuulusid Maarja Hindoalla, Jonas Trukanas ja Raoul Kirsima. Võidufilm hakkab kandideerima Euroopa parima fantaasiafilmi auhinnale Kuldne Méliès.

Festivali parima ulmefilmi auhind Navigaator Pirx jäi samuti Eestisse – selle sai Tanel Toomi „Viimane vahipost”. „Postapokalüptilises maailmas toimuv korralikult läbimõeldud krimifilm. Jaopärast avaldatud detailidega, mis sunnivad vaatajat eelnevalt nähtut pidevalt ümber hindama. Head ja mõnusalt napid näitlejatööd, selgelt väljajoonistatud karakterid. Täpselt piisavalt stereotüüpsed, et vaatajal oleks, millest kinni hoida. Piiratud vahenditega saavutatud mõjus visuaalne külg, mis toetab loojutustamist. Pinge hoidmist ja kasvatamist toetav muusikataust. Ning loomulikult terve filmi vältel korduvalt nähtav detail, mille tähtsus saab vaatajale selgeks ehk napilt enne peategelast,” kõlas Eesti Ulmeühingu žürii põhjendus. Žüriisse kuulusid Joel Jans, Jüri Kallas ja Kalver Tamm.

Kokku oli Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali kavas ligemale 30 pikka õudus-, ulme- ja põnevusfilmi ning mitu lühifilmide kogumikku. Lõputseremoonial tänas Jänes kogu meeskonda ja keksis lavalt ära lauldes „Highway to hell.”

Enne lõpufilmi „The room” vaatamist, tutvustas oma filmi „Nõiad otse põrgust” Susanna Smanjov.