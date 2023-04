Steni muinasjutuvõistlusele laekus ligi 300 tööd

Haapsallaste Ants ja Ann Roosi algatatud muinasjutuvõistluse žürii valib tänavu paremad välja 254 muinasloo seast.

„Kõik on läbi loetud,“ ütles Sten Roosi muinasjutuvõistluse žürii liige, Haapsalu lasteraamatukogu bibliograaf Krista Kumberg Lääne Elule eile. Nagu ikka, peegeldavad konkursile saadetud muinasjutud maailma, milles lapsed elavad. See nähtub kasvõi tegelaste nimedest – seekord oli ühe loo peategelane Alika – küllap Eesti Laulu konkursi võitnud Alika Milova auks. „Hästi palju on multifilmilikku madinadramaatikat. Mõne leheserva peale tahaks kirjutada, et nii hull möll, et juba hea,“ ütles Kumberg. Üksjagu on lugusid lohedest ja võluritest. „Aga ikka filmilikke,“ märkis Kumberg.

