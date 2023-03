Keeletark: kas jõrrama või rahulolematult torisema?

Keelemees Manivalde Lubi on olnud tuntud sõnavara rikastaja, kes on sõnaloomes pidanud oluliseks rikkumata keelevaistu, õnnelikku juhust ja ka elamust. Kirjanik Jaan Kaplinski on tõdenud, et „Lubi sõnaloomine näib olevat eestipärasemalt intuitiivne“.

1967. aastal ilmunud artiklis „Valimik sõnu mu kodumurrendist“ pakkus Lubi 97 sõna. Teiste seas oli Lubi eede jõrrama – rahulolematult torisema. Näitena on Lubi toonud lause „Kokk jõrras veel, siis tõmbas pea tagasi“. Jõrrama sünniajaks on Lubi nimetanud aastat 1960.

Kas aga öelda jõrrama või rahulolematult torisema? Jõrrama on vaieldamatult ilmekam, lühem, kõlavam ja tabavam, lisades keelekasutusele nüansirikkust.