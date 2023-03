Volikogu esimees viskas koolijuhi istungilt välja

Lääneranna volikogu esimees Armand Reinmaa viskas reedel Metsküla kooli direktori Pille Kaiseli volikogu istungilt välja, kirjutab Postimees.

Kaisel palus volikogu istungil sõna, et kolme minutiga anda selgitusi Metsküla kooli kohta. Kaisel tahtis anda selgitusi vallavalitsuse väite kohta, et teha Metsküla munitsipaalkooli asemele erakool.

Kaisel ütles, et soovib sõna, sest ta pole saanud oma seisukohti vallavolinikele selgitada. Reinmaa esmalt palus Kaiselil mitte sekkuda volikogu töösse. Seejärel tuletas Reinmaa meelde, et Kaisel on vallaasutuse juht ega peaks sekkuma vaidlusse kooli tuleviku üle. Kuna Kaisel soovis ikkagi sõna, siis käskis Reinmaa tal ikkagi volikogu istungilt lahkuda.

Lääneranna volikogu tahab sulgeda Virtsu, Metsküla ja Lõpe kooli. Lihulas on praegu umbes 150 osavõtjaga meeleavaldus koolide sulgemise vastu.