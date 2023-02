Miia Krips: armastus, see on võimalus

Läänemaa ühisgümnaasiumi kõnevõistluse võitja Miia Kripsi kõne, mis kanti ette 24. veebruaril Haapsalu toomkirikus.

„Armastus on pärl, mida sügavasse merepõhja heidetakse, et midagi loota ja otsida oleks” – just sellised sõnad lausus A. H. Tammsaare. Üks pisike pärl kutsub oma sära ja iluga meid teda märkama. Kui ma märkan väikseid häid ja ilusaid asju samamoodi nagu pärlit merepõhjas, muudab see kokkuvõttes mind paremaks inimeseks. Ja kui väikesi asju saab palju, muudavad väikesed asjad koos maailma helgemaks. Mina olen vaid üks osa sellest maailmast, vaid üks inimene.

