Ühing kutsub märkama nurmkanu

Eesti ornitoloogiaühing ootab teateid nurmkanade salkadest, kes käivad aedades või kodu lähedal regulaarselt toitumas.

Ühingu linnukaitse spetsialist Liis Keerberg ütles, et eesmärk on uurida kahaneva arvukusega nurmkanade elupaiku. „Kui saame info, et nad kusagil püsikundedena käivad, siis tuleme kohale ja paneme linnule saatja selga,” ütles Keerberg. Mullu õnnestus saatjaga varustada 27 nurmkana.

Viimase 30 aastaga on nurmkanade arvukus kahanenud üle poole võrra ja pole teada, miks see nii on. Saatjatega varustatud linde jälgides loodetakse sellele jälile saada. Ornitoloog Tarvo Valkeri sõnul võib nurmkanade salku kohata ka Haapsalus. „Talviti tulevadki nad asulatesse, ka väikelinnadesse, ja nokivad söötmiskohtades maapinnalt teri,” ütles Valker.

Nurmkanade salkadest teatada meiliaadressil liis.keerberg@eoy.ee.