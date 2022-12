Haapsalu linnavalitsus: kui teed on läbimatud, jätke lapsed koolist koju

Haapsalu linnavalitsus postitas esmaspäeva õhtul üleskutse, teha võimalusel teisipäeval kaugtööd ja kuna koolibussi marsruudid on läbimatud, jätta lapsed võimalusel koolist koju.

„Haapsalu linna koostööpartnerid, kes tegelevad teede ja tänavate hooldusega on kõigi jõududega väljas ning annavad endast kõik, et lumi saaks esimesel võimalusel lükatud! Seoses eriti raskete tingimustega ja pidevalt juurde tuleva lumega võtab see aga aega.

Palume varuda kannatust!

Kui võimalik, kaaluge homme kaugtöö tegemist.

Kuna koolibussi marssuudid võivad olla hommikul läbimatud, siis homme palume lapsi võimalusel mitte kooli saata,” postitas Haapsalu linnavalutsus oma Facebooki lehel.