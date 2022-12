Keskkonnaamet on andnud kogu Eestile järgmiseks ööks teise taseme tormihoiatuse. See tähendab, et ilm on ohtlik.

12.12 öösel tugevneb kirdetuul puhanguti 15-21 m/s, hommikul ja päeval saartel ja rannikul kuni 26 m/s.

Lumesadu ja tuisk levib Kagu-Eestist hommikuks üle maa, päeval läheb sadu intensiivsemaks. Nähtavus on halb. Lund lisandub 10, kohati kuni 20 cm.

Tiheda saju, tugeva tuule ja tuisu tõttu halvenevad liiklustingimused.