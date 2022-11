Meelis Paavel: töötukassa tahab pakkuda inimestele kindlustunnet

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul on töötute arv Läänemaal kasvanud eelkõige Ukraina põgenike arvel, siin on sõjapõgenike osakaal registreeritud töötutest ka kõige suurem.

Käisite sügisel Haapsalus, kohtumas töötukassa Läänemaa osakonnaga. Kuidas osakonnal läheb?

Läänemaa osakonnas on tublid inimesed, nii nagu meil üle Eesti igal pool. Inimesed annavad endast parima. Probleemid on ju igal pool analoogilised. Muret teevad need, kelle motivatsioon tööd leida ei ole võibolla kõige kõrgem. Tahame aidata seda motivatsiooni üles leida ja toetada. Muret teeb, kui klientide tööotsimise periood venib väga pikaks.

