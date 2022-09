Ugala teater tuleb Haapsallu komöödiaga „Võrku püütud”

Tuleval kolmapäeval näeb Haapsalus Ugala teatri publiku lemmikuks valitud komöödiat „Võrku püütud”, mille on lavastanud Ugala loominguline juht Tanel Jonas ja peaosas on Margus Tabor.

Kaheksateist aastat on taksojuht John Smith nautinud täiuslikku õnne. Tal on hubane kodu, kus teda ootavad armastav naine ja ilus tütar. Ning siis veel ka teine kodu, kus ootamas sama armastav naine ja tore poeg. Loomulikult ei tea perekonnad teineteise olemasolust midagi ja rahuloleva Johni arvates võiks see nii ka jääda. Ühel ilusal päeval kohtuvad tema lapsed ootamatult internetis ja jõuavad arusaamisele, et nende isad on väga sarnased. Sündmuste ahel, mille see tutvus käivitab, on nii hullumeelne, et päeva lõpus on John nõus kasvõi vanakuradi vanaemaga tantsu lööma, et tema saladus päevavalgele ei tuleks.

Ray Cooney komöödia „Võrku püütud” on järg tema menunäidendile „Run for Your Wife!”, mida eesti publik tunneb nime all „Oi, Johnny!”.