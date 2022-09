Haapsalu algkooli lapsed marssisid rongkäigus uude majja

„Issand, mis kool see on?!” imestas ratta najale toetuv naine 1. septembri keskhommikul, märgates Haapsalu vana põhikooli õue pealt välja marssivat lasterodu.

„Ah see on see algkool, mis läheb uude majja!” Rinnuli ratta najal, sättis naine end huviga vaatama.



Kooli lipp kõige ees, vonkles mitmesajapealine rodu trummipõrina saatel Haapsalu vanalinna poole, teiste seas seitsmeaastane Robert Truumets, Haapsalu algkooli 1. c klassi õpilane. Koos 280 kooliõe ja -venna ning õpetajatega sammus Robert vapralt läbi terve linna uude, kolme miljoni euro eest remonditud koolimajja, saatjaks lehvitavad ja tähtsast päevast pilte klõpsivad emad-isad.



Kuu ja tiigri pildiga aabitsa sai Robert kätte juba uues koolimajas, kui hümn oli lauldud, kõned peetud ja hõbedane lint läbi lõigatud.

