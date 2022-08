Kooliaasta laulab avatuks Stefan

Pärast 1. septembri aktusi kogunevad Haapsalu koolide õpilased keskpäevaks Haapsalu kultuurikeskuse ette, kus kooliaasta laulab avatuks tänavusel Eurovisioni lauluvõistlusel Eestit esindanud Stefan.

Tavapäraselt on enne kontserti linnavalitsuse, õpetajate ja õpilaste esindaja alla kirjutanud koolirahu kokkuleppele. Tänavu aga kontserdieelset koolirahu allkirjastamist kavas ei ole. Haapsalu aselinnapea Kaja Rootare ütles, et sel aastal kinnitab koolirahu 1. septembril iga kool eraldi. „Arutasime seda ja leidsime, et nii tunnevad lapsed paremini, et koolirahu punktid kehtivad ka tema kohta,” põhjendas Rootare.