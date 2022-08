Liilia Urb saab preemiaks simmani

Maaleht korraldab 25. augustil Kõmsi külarahvale „Kogukonna hinge” konkursi võitnud Lilia Urbi auks simmani.

„Ma tean seda, et pidu tuleb 25. augustil, ülejäänu hoiab Maaleht praegu saladuses. Kus ja mis, seda pole teada,” ütles Urb.

„Neile, kes on mind isiklikult õnnitlenud, olen öelnud, et see pole ainult minu tunnustamine, vaid kiitus kogu meeskonnale, kõigile, kes minu ideedega kaasa tulevad,” lausus Urb.

„Me panime külaseltsis kirja kõik ideed, mida võiksime lähima paari aasta jooksul teostada,” kirjeldas Urb edasisi plaane. „Külamaja fassaad hakkab juba ilmet võtma, veetorustik on maas, kohe-kohe keeratakse ka kraan lahti. Tööd käivad.”

Ja unistus võrguplatsist peab tõelisuseks saama. Nimelt on Kõmsil rootslaste ehitatud mänguväljak, mille ühte otsa tegid külamehed betoonist pinksilaua. Teise otsa tahaks Urb avalikku võrkpalliplatsi.

Maaleht korraldas oma 35. sünnipäeva puhul konkursi kogukonna sütitajate ja piirkonnale elu sisse puhujate leidmiseks. Ühtekokku tuli 150 ettepanekut, võitjana väljus Lilia Urb.