Nädal tõi Läänemaale 22 kinnitatud koroonaviirusega nakatunut

Nädala jooksul analüüsiti laboratoorselt 94 läänlase koroonaviiruse teste, millest 22 ehk 23,4% olid positiivsed.

Terviseameti nakkushaiguste osakonna peaspetsialisti Olga Sadikova sõnul lisandus eelmisel nädalal 4654 haigusjuhtu, millest 2239 olid laboratoorselt kinnitatud ja 2415 kliiniliselt diagnoositud.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on kõigi diagnoositute seas Läänemaal Eesti kõrgeim – 1202,9, laboratoorselt kinnitatud haigete hulgalt on näit aga 256,3.

Läänemaale järgneb näidult Tartumaa (858,3), madalaim on näit Jõgevamaal (487,9). Eestis keskmiselt on näit 749,7.

Esmaspäeva hommikuse seisuga vajas haiglaravi 143 COVID-19 patsienti. 31. nädalal avati haiglates 122 uut COVID-19 haigusjuhtumit.

„Haigestumus näitab stabiliseerumise märke, kuid langusest rääkida on veel vara. Pigem on hetkel väike kõikumine, aga järgmised nädalad annavad selgust,“ selgitas Sadikova ja lisas, et nakatamiskordaja R langes 1,03 peale. Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase keskmine.

Viimase seitsme päeva keskmine COVID-19 tõttu hospitaliseeritute arv on kerges langustrendis, 7-päeva keskmine uute sümptomaatiliste COVID-19 hospitaliseeritute arv langes 9,1-ni. Esmaspäeva hommikuse seisuga viibib haiglas 143 inimest, millest 87 juhul vajasid patsiendid hospitaliseerimist sümptomaatilise COVID-19 tõttu. Nädala jooksul lisandus kuus surmajuhtumit vanuses 69-102 aastat. Tõenäoliselt püsib hospitaliseeritute arv 140 juures.

Nädala jooksul manustati 4864 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 421. Lisa- või tõhustusdoosi on saanud 472 934 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 63,5%.

31. nädala reoveeseire tulemuste põhjal on viiruselevik reovees ca 60% ulatuses oranžil ohutasemel. Võrreldes varasema nädalaga on langenud rohelisel ja kollasel ohutasemel olevate asulate arv ning tõusnud oranžide ja punaste arv. Keskmistatud proovivõtukohtadest tuvastati enim viirusosakesi Elvas.