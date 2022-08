Kiirtest: kaks võitjat ja kaks kaotajat

Muidu käib mulle närvidele see, kuidas meie ajakirjandus ületähtsustab pidevalt erakondade reitinguid, ent augusti alguse küsitlustulemusi on põhjust tõsiselt võtta, sest need kiirtestivad valitsusvahetusega kaasnenud muutusi.

Neil muutustel võib olla pikaajaline mõju, mis võib kesta järgmise aasta märtsis toimuvate riigikogu valimisteni ning seega mõjutada jõujooni Eesti parteide vahel veel neljaks aastaks.

Meenutan lugejatele Norstati värsket edetabelit: Reformierakond 33,7 protsenti, EKRE 19,6, Keskerakond 16,7, Isamaa 9,4, Eesti 200 9,3 ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond 8,6 protsenti.

Reformierakond, mille toetust tõstis Ukraina sõja algus, jätkab valitsuses ning naudib jätkuvalt pikka edumaad EKRE ja Keskerakonna ees.

Tähelepanuväärne on ootamatult valitsusparteiks saanud Isamaa ja sotside toetuse tõus. Kindel kaotaja on aga juba pikemat aega olnud Eesti 200, mille toetus on viie kuu tagusest tipust vähenenud kaks korda.

Isamaa ja sotside tõusu põhjus on lihtne: neil tekkis tegija-roll, nende sõna maksis valitsusleppe koostamisel, nende tipp-poliitikud on jälle pildil.

