Suure kivimüraka kohta võib veel öelda möhkel (omastavas möhkla) ja see lisab keelekasutusele münti. Sõna on välja pakkunud Johannes Aavik. Ta on näitelausetena toonud „Koht oli täis kivimöhklaid” ja „Kalju küljest olid mõned möhklad alla varisenud”.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!