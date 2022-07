Juhtkiri: poliitiline koolikius

Ametist lahkuva valitsuse juuni lõpus tehtud otsus jätta Haapsalu raudtee koos Tallinna haigla ja kahe meditsiinikopteriga rahast ilma, tuli üsna ootamatult. Seda enam, et vähemalt Haapsalu raudtee puhul oli kõik raudtee-ehituse järgmise etapi, Turba–Risti lõigu ehituseks valmis. Projekt oli olemas, ehitushange läbi viidud, ehitaja, kes eelarvesse jääva summa eest raudteelõigu valmis ehitanuks, leitud ja valmis kopa maasse lööma niipea kui lepingul kõik allkirjad all. Paraku jäigi üks allkiri – majandus- ja kommunikatsiooniministri oma – saamata, sest peaminister Kaja Kallas jõudis Keskerakonna ministrid, kelle seas oli ka majandusminister Taavi Aas, enne raudtee ehitushanke vaidlustustähtaja lõppu valitsusest minema saata.

Otsusel on tugev kiusuajamise märk küljes, sest Haapsalu raudtee on olnud läbi aegade Keskerakonna projekt, seega poliitiline projekt. Eilne Eesti Ekspress kirjutas, et otsusele eelnes nn lehmakauplemine: Reformierakond oleks osa rahast projektidele alles jätnud, kui Keskerakond oleks riigikogust tagasi võtnud lastetoetuste tõstmise eelnõu. Seda aga keskerakondlased ei teinud. Kõrvalt vaadates meenutab kahe endise valitsuspartneri käitumine ühe pere laste omavahelist kisklemist, kus üks susib teist niikaua, kuni teine karjuma hakkab, et siis süütu näoga öelda, et mina pole midagi teinud.

Nüüd on Haapsalu linn ja Lääne-Nigula vald otsustanud valitsuse otsusele hinnangu saamiseks pöörduda halduskohtusse. Kahte omavalitsust esindava advokaadi Indrek Leppiku sõnul minnakse kohtusse nõudma kas valitsuse otsuse tühisuse tuvastamist või otsuse kehtetuks tunnistamist. Kui kohus leiab, et valitsuse otsus oli tühine või kehtetu, tuleb uesti otsustada. Uuel valitsusel, kus kõik ministritoolid on nagu kord ja kohus täidetud, on võim ja voli uus otsus teha, kuid see ei tähenda, et raudtee-ehitus äravõetud raha tagasi saab.