Haapsalu kolledži vilistlane avas kuurortlinnas poe

Tallinna ülikooli Haapsalu kolledži disainieriala vilistlane Maria Raidaru avas koos abikaasa Madisega Haapsalu vanalinnas stuudiopoe Niela.

Mitu aastat enne päris oma poe avamist pidas Maria Raidaru Karja tänaval Haapsalu kolledži disainitudengite hooajalist poodi, kus tudengid müüsid omatehtud tooteid. „Alguses oli pood mõeldud avatud olema kuu aega, aga kuna mulle meeldis, siis ütlesin, et teeme edasi,” ütles Raidaru.

Niimoodi tegutses Raidaru ajutises poes mitu aastat, kuid avastas lõpuks, et aeg on küps päris oma asja tegemiseks. „Nii me kinnisvaraportaali lahti tegime ja selle koha leidsime. Oleme ruumiga nii rahul – valgustus, soe, topeltuksed,” kirjeldas Maria Raidaru abikaasa ja disainer Madis Raidaru uue koha leidmist aadressil Karja 18.

Seda, mis saab mõnisada meetrit eemal asuvast tudengite poest, Maria Raidaru öelda ei osanud. „Kas poel tuleb ka uus hooaeg, sõltub uutest tudengitest,” lisas ta.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!