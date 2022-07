Meie ühe silmapaistvama keeleteadlase Johannes Voldemar Veski (1873–1968) sünnist möödus 27. juunil 149 aastat. Siinkohal mõtteid Veskist kui säravast sõnameistrist.

Veski panus just oskuskeele arendamisse on hindamatu. Tema osalusel on koostatud üle 30 oskussõnastiku. Ta on tuletanud tuhandeid oskussõnu, lisaks korrigeerinud kümneid tuhandeid oskussõnu.

