Virtsu merepäeva maanteejooksul joosti raja rekord

Virtsu merepäevade maanteejooksu kiireim sportlane Kaupo Uuetoa jooksis 10 kilomeetrit läbi 33 minuti ja 43 sekundiga, mis on maanteejooksu raja rekord.

Hõbedase jooksu tegi Tarvi Tameri, kellele näitas stopper 34.19,2. Pronksmedali viis Pärnusse Martin Tarkpea, kes sai ajaks 36.04,9. Lääneranna parim meesjooksja oli üdarvestuses kümnendana lõpetanud Lõpe sportlane Madis Mihklepp ajaga 38.52,1.

Sama pikal distantsil oli naiste arvestuses kiireim Anu Piiroja, kes esindas omanimelist jooksuklubi. Võiduajaks talle 40.27,8. Teiseks jooksis end Anni Kingsepp Sparta jooksuklubist, kellele näitas finišikell 42.55,1. Virtsu jooksu kolmas oli Dina Timofejeva Läänemaalt. Tublile jooksjale mõõdeti ajaks 47.56,5.

Lääneranna parim naisjooksja oli kaheksandana lõpetanud Lihula esindaja Janne-Ly Siimon. Tema sai ajaks 54.14,1.

Noortel tuli Virstu maanteejooksul joosta viis kilomeetrit. Noortejooksul oli stardijoonel palju oma valla, Lääneranna valla jooksjaid. Viimasel ajal ongi omad jooksjad näidanud üle Eesti häid tulemusi. Nii ka nüüd Virtsus.

Neidudest võitis Virtsu kooli sportlane Kertu Kesküla, kes läbis distantsi 25.52,2-ga. Hõbedale tuli Arabella Raie, kes esindab Triathlon Estonia klubi, aeg 28.12,9. Pronksmedali teenis Laura Lehtmets. Laekvere sporditüdruku aeg oli 30.31,8. Virtsu kooli õpilane Liis Kaisel oli ajaga 31.05,7 neljas.

Poiste võit tuli samuti Lääneranna valda. Lääneranna spordikooli võistleja Sten Martin Viidemaa võitis ajaga 19.59,7. Teiseks tuli Uku Mesila Tallinna jalgpalliklubist Kalev ajaga 20.37,3. Kolmandaks jooksis Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi esindaja Timmo Kaasik 21.09,3. Lääneranna spordikooli esindaja Gregor Hendrik Mölder oli ajaga 21.18,3 neljas ja Lihula gümnaasiumi spordipoiss Kardo Saun ajaga 39.22,2 kuues.

Virtsu 55. korda toimunud merepäeval osales täpselt sama palju – 55 – jooksusõpra. Üritus on aasta-aastalt kasvanud ja üle Eesti on jooksusõpru Lääne-Eesti poolsaarele juurde tulnud. Väikeses maakohas Eesti tasemel kergejõustikuvõistlust korraldada katsumus. Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi koos oma partneritega püüab läbi selliste ürituste just väikese piirkonna spordielu elavdada.

Virtsu merepäeva maanteejooks sujus hästi. Start ja finiš olid nagu ikka Virtsu kooli juures. Rahvast oli kaasa elamas palju ja autasustamisel Virtsu kooli ees said jooksjad suure aplausi osaliseks.