Galerii: linnakivide vahelt Sepakülla ehk Minu pere ja muud loomad

Andra Kirna fotod

Selles, et elupõline tallinlane Liisi Truumets kolm aastat tagasi linnaelu sinnapaika jättis ja Läänemaale imepisikesse Sepakülla kolis, tuleb süüdistada kahte hiiglase mõõtu koera.

21. juunil kõhutab üks neist – nelja-aastane leonbergeri tõugu Sära – Jüri talu õue peal õunapuu vilus, määratu suur, nagu leonberger olema peab. Külalist nähes ajab Sära ennast istukile, sätib laiad käpad viksilt üksteise kõrvale, keerab pea viltu ja vaatab tulijale leebelt otsa.

„Iris tahtis väga looma, aga koera ei julgenud me võtta,” ütleb Jüri talu perenaine Liisi Truumets. „Siis võtsime Jussi. Siis võtsime kaks leonbergerit. Ja siis tuli see, et tuleb kolida maale.”

