Halb lõhn WCs: mis aitab ja millal on vaja mõelda uue torustiku peale?

Isegi kõige ilusama interjööriga ei ole võimalik võidelda ebameeldivate lõhnade vastu. Tavaliselt, kui probleem ei peitu kanalisatsioonis, on halva lõhna põhjustajaks inimeste hügieen. Lõhnadest lahti saamine on ekspertide hinnangul võimalik niihästi looduslike ja isetehtud puhastusvahenditega kui ka kodukeemia proovimisega. Kui aga koristamisega palju vaeva näha ja tulemus ei ole rahuldav, siis millal kaaluda uue tualettpoti ostmist?

Köögis leiduvate toiduainetega on võimalik halbu lõhnu kõrvaldada

Sanitaarsüsteemide tootja Geberit esindaja Priit Roostalu ütleb, et esimene samm võitluseks ebameeldivate lõhnade vastu tualettruumis on probleemi tuvastamine. „Kui WC-pott on paigaldatud vannitoast eraldi, tasub tähelepanu pöörata ühenduskohale, millest saab alguse WC-poti äravoolusüsteem. Kui siin on paigaldus tehtud valesti, võib see tõenäoliselt olla probleemi põhjuseks,“ ütleb ta.

Paljudel teistel juhtudel on Roostalu sõnul põhjuseks loodus ning inimeste harjumused. Toitumine ja elustiil on paljudel erinevad, mistõttu pole üllatav, et mõnel juhul võivad tualetti maha jääda jäljed.

Jätkusuutliku elustiili ettevõtja, e-poe Elamise Kergus omanik Monika Kallast soovitab kodu koristamiseks looduslikke ja isetehtud puhastusvahendeid, sest need tekitavad vähem allergiaid ja on paremad pere tervisele, ohutumad keskkonnale, aitavad raha kokku hoida ja vähendavad prügi teket.

„Igas köögis on soodat, äädikat, sidrunit ja sidrunhapet – neist saab valmistada tõhusaid tervise- ja nahasõbralikke puhastusvahendeid oma pere suurpuhastuse tarvis. Igapäevaselt ei pea kodus võitlema bakterite ja viirustega nii palju kui kaupluste või veekeskuste kloorilõhnalistes WC-des,“ ütleb elustiiliettevõtja.

„Tõhusa ja aromaatse puhastusvahendi kodus kasutamiseks saab teha näiteks sidruni või apelsini koortest: pane koored purki, kalla peale tunde järgi äädikat, lase pimedas seista ja ongi valmis! Koortest tulevad välja kõik kasulikud ained, puhastavad omadused ja eeterlikud, naturaalsed õlid. Tee pritspudelisse lahus, kallates tsitruselisele kontsentraadile peale vett – ja ongi kasutamiseks valmis. Kui ei viitsi koortega mässata, saad mõnusa lõhnaga puhastusvahendi ka siis, kui teed spreipudelisse vee-äädikalahuse, millele lisad paar tilka endale meelepärast eeterlikku õli,“ soovitab Monika Kallast.

„Ka sidrunhape on üks võimas looduslik puhastusvahend, mis sobib katlakivi eemaldamiseks, ummistuste likvideerimiseks, WC puhastamiseks jpm. Üks retsepte on segada kokku 1/3 sidrunhapet, 2/3 soodat ja oma lemmik eeterlikku õli ning jätta see segu ööseks WC-potti jätta ning hommikul pärast tualetipotis oleva vee loputamist tualetipoti seinad harjaga läbi pesta,“ jätkab Kallast, kel on oma blogis varuks veel 30 loodus- ja tervisesõbralikku puhastusnippi.

Neile, kes otsivad suuremat mugavust, pakuvad torusüsteemide tootjad innovaatilisi lahendusi

Samal ajal saavad Priit Roostalu sõnul kodutehnikaga katsetada need, kel on selleks piisavalt aega ja kannatust.

„Tualettruumi lakke paigaldatud tavaventilaator võib olla üheks lahenduseks probleemile, kuid isegi selle ventilaatori mehhanism on välja töötatud nii, et kõik ebameeldivad lõhnad levivad esmalt läbi ruumi ja alles seejärel need eemaldatakse. Olukorda raskendab veelgi see, kui halba lõhna püütakse välja saada tõmbetuule abil – siis on oht haisu „puhuda” ka teistesse maja ruumidesse,“ räägib Roostalu.

Koduse maksimaalse mugavuse tagamiseks teevad tootjad jõupingutusi ja otsivad pidevalt uusi innovaatilisi lahendusi. Nii on Geberiti esindaja sõnul juba mõnda aega olemas tehnoloogia, mis aitab soovimatuid lõhnu tualettruumis täielikult vältida.

„Oleme pikka aega kõige arenenumate tehnoloogiatega sammu pidanud ja jälgime aktiivselt tarbijate vajadusi. Seetõttu oleme turule toonud Geberit DuoFresh mooduli, mis on peidus loputusplaadi taga. Selle filtreerimissüsteem ja loputuspulkade lisamise võimalus tagab WC-s värske õhu ja puhta loputuse otse loputuspaagist. Mooduli töö on väga lihtne, kuid üliefektiivne: ebameeldiv lõhn kogutakse integreeritud ventilaatori abil sinna, kus see tekib ehk WC-potti endasse. Seejärel filtreeritakse õhk läbi keraamilise filtri, mis asub Geberit Sigma seeria loputusplaadi taga. Kui õhk on puhastatud, hajutab vaikne ventilaator selle laiali. On väga oluline, et iga kasutaja saab muuta sätteid nagu ventilaatori aktiivsus, aktiveerimine jm individuaalselt Geberit Home App mobiilirakenduse abil,” räägib ta.

Moodulit on Roostalu sõnul võimalik paigaldada kohe, kasutades Geberit Sigma WC paigalduselementi, või veidi hiljem. „Oluline on elektriühenduse olemasolu poti juures. Nagu mainitud, ei ole disainivõimalused piiratud, sest tehnoloogia sobib enamiku Geberit Sigma loputusplaatide jaoks. Loputuspulkade pesa lisamine tagab aga selle, et WC-pott on puhas iga kord, kui toimub loputus – see annab värske lõhna, tagab hügieeni ja kaitseb mehhanisme seina taga loputuspaagis,“ selgitab Roostalu.

Tõsi, need pole veel kõik selle uuenduse eelised, sest sanitaarsüsteemide eksperdi sõnul ei kõrvalda DuoFresh moodul mitte ainult ebameeldivaid lõhnu, vaid sellel on ka täiendav valgustuse funktsioon. Integreeritud ümbritseva valguse intensiivsuse või liikumisandur aktiveerib LED-valgustuse ja tagab, et leiate öösel vannitoas tee potini.

Seega on neil, kes soovivad oma tualettruumi mitte ainult kaunist sisekujundust, vaid ka värsket õhku, valida: kas pingutada ise või nautida innovaatilisi lahendusi.