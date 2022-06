Vald müüb Virtsu mõisa tõllakuuri maha

Lääneranna vald paneb Virtsu mõisa tõllakuuri oksjonile alghinnaga 20 000 eurot.

Lääneranna vallavanem Ene Täht ütles Lääne Elule, et muinsuskaitsealune tõllakuur on seisnud jõude. „Meil teda vaja ei ole,” ütles Täht. Arvatavalt 18. sajandil ehitatud hoone on Tähe sõnul üsna heas seisus. „Seinad on püsti ja katus peal,” ütles Täht. Lääneranna vald on kasutanud seda sõelmete hoiukohana.

2014. aastal ostis tõllakuuri toonane Hanila vald, hoone ümbrust on korras hoidnud Virtsu arenguselts.

Virtsu mõisa häärber on hävinud.