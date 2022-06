Nõva poiss käis presidendi vastuvõtul

Nõva kooli 5. klassi õpilane Märten Indrek Karindi käis Kadrioru roosiaias president Alar Karise vastuvõtul.

Karindi oli üks ligi 600 lapsest, kes võttis osa presidendi kirja- ja mõttetalgutest, millist Eestit me siis tahame. Tema töö osutus nii heaks, et ta sai kutse roosiaeda. „Direktor ütles mulle,” ütles Karindi. „Mina ütlesin, et ohoo.”

Roosiaias poisile meeldis – president pidas kõnet, Inger mängis kitarri ja siis mindi sööma. „Tore oli olla,” ütles Karindi. Poisi sooviks on Eesti, kus on palju lapsi, metsi ei võeta maha, ei ole vaesust ja räägitakse eesti, mitte inglise keelt. „Ja et elu maal säiliks ja kõik ei koliks linnadesse,” ütles Karindi.

Nõva kooli direktori Kädly Künnapi sõnul on Karindi väga loov. „Mõte lendab. Tubli kirjutaja,” ütles Künnap. Karindi kirjutas ka Nõva kooli selle aasta jõulunäidendi.

Millist Eestit ma tahan

Ma sooviks sellist Eestit, kus metsi ei võeta ainult maha. Kui mööda Eestit ringi liikuda, siis on kurb näha, kui palju puid raiutakse. Paljud loomad kaotavad niiviisi oma kodu.

Ma soovin, et säiliks puhas loodus. Ma tahan sellist Eestit, kus ei oleks vaesust, kus inimesed ei peaks aina muretsema, et enam pole raha toidu jaoks. Ma tahan sellist kodumaad, kus ei oleks kõrged toidu ja kütuse hinnad. Eesti võiks olla selline, kus ei pea muretsema, et elektri hind teeb inimesed kodutuks. Siin elavad ja töötavad inimesed võiksid osata eesti keelt. Ma soovin, et meie keel säiliks ja kõik ei läheks inglise keele peale üle. Ma soovin, et peredes kasvaks palju lapsi ja kõik ei valiks nende asemel koera või kassi ning Eesti kultuur säiliks ja areneks. Meie rahvas võiks säilida, et kõik ei sõidaks Eestist välja, kuna ei leia tööd. Ma soovin, et maal elu säiliks, et kõik maal olevad poed, koolid ja muu oluline ei pandaks kinni. Ma tahan sellist Eestit, kus pole inimesi, kes lastakse töölt lahti ja ei lubataks kinno, ujuma või mujale avalikku kohta, sest nad pole koroona vastu ennast vaktsineerinud. Ma soovin, et kuulataks rahvast ja inimesed saaksid oma arvamust vabalt avaldada.

Lõpetuseks soovin, et kõigil oleks Eestis hea elada.

Märten Indrek Karindi,

Nõva kooli 5. klass