Haapsallu rohkem sõjapõgenikke ei mahu

Haapsalut külastanud sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa tunnistas, et Haapsalus on ukraina sõjapõgenikega kõige suuremaks mureks pikaaegsete elukohtade puudus.

Kantsleri sõnul pole probleemi lahendamiseks Haapsalus midagi teha, sest siin pole ka pindu, mida saaks eluasemeks korda teha. „Haapsalu on selline koht, kus pole isegi tühje tondilosse – kinnisvara on kõik kasutuses, mis ongi tema mõte,” ütles Mändmaa.

Sotsiaalkindlustusameti piirkonnajuhi Kätlin Hansoni sõnul on kohalikud pakkunud nii palju eluruume kui võimalik ja kõik need on ka kasutusele võetud. Seetõttu peavad paratamatult need sõjapõgenikud, kes pole veel elukohta leidnud, kuid soovivad Haapsallu jääda, siiski ära kolima. „Kui töisest sissetulekust pole võimalik hotelliarvet maksta, tuleb ära kolida. Nii kahjuks on,“ ütles Mändmaa.

Kuurortlinna mured

Haapsalu aselinnapea Kaja Rootare sõnul oli neljapäevase seisuga Haapsalu hotellides 151 põgenikku, kellest umbes kolmandik olid lapsed. Üle Eesti on lühiajalisel majutusel 4100 inimest, kellest pooled on lapsed.

