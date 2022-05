Laskurid võitsid kulla ja viis pronksi

Eesti noorte meistrivõistlustelt tulirelvadest naasid Läänemaa noorlaskurid ühe kuld- ja viie pronksmedaliga.

Tallinnas Männiku lasketiirus peetud võistluste olud olid treener Mati Seppi sõnul keerulised, sest lasta tuli välitiirus. Ilm oli mõlemal päeval jahe ja lisaks kimbutas pühapäeval laskureid tugev tuul. „Laskmisel pead olema staatilises seisus, aga tuul oli selline, et võttis laskurid tulejoonel kõikuma,” ütles Seppi.

Ilmaolusid trotsides tõi parima tulemuse, kuldmedali, olümpia kiirlaskmises 1383 silmaga koju Haapsalu esimene võistkond koosseisus Kaspar Tõnisson, Karlis Lõps ja Raian Kleemann. Haapsalu teine võistkond koosseisus Karl Robert Masing, Kaimar Pärnpuu ja Jasper Rea sai kolmanda koha. Individuaalselt oli selles harjutuses läänlastest parim 5. koha saanud Kaspar Tõnisson.

Vabapüstoliharjutuses sai 236 silmaga kolmanda koha Kleemann. Seppi sõnul üllatasid just nooremad poisid Pärnpuu ja Rea, kellele see oli esimene kord selles harjutuses võistelda. Individuaalselt said nad vastavalt 8. ja 9. koha, kuid edestasid suuremate kogemustega võistkonnakaaslasi.

Seppi sõnul võivad sellistel noortevõistlustel tugevate laskurite närvid üles öelda. „Kui tead, et oled medalilaskur, siis tekitab see pinget ja tulemus on kehvem,” selgitas treener. Ta lisas, et näiteks täiskasvanute võistlustel võivad sellised noored lasta väga hästi, sest neil pole peal medalpinget.

Võistkondlikus arvestuses tuli Haapsalu võistkond (Kleemann, Tõnisson ja Lõps) kolmandaks.

Spordipüstolis poistel võistlus ebaõnnetus, kuid tüdrukute arvestuses üllatas Seppi sõnul Mai-Liis Vikman, kes sai 516. silmaga kolmanda koha. „See peaks olema tema isiklik rekord,” ütles treener.

Tüdrukute võistkond (Vikman, Arianna Lisee Stamberg, Leana Arro) sai kolmanda koha. Seppi sõnul olid tüdrukud pärast võistluse esimest poolt veel teisel kohal, kuid pärast teist poolt kukkusid kolmandaks.