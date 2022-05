Linnuse muuseumi külastajad kuulevad koraalimaratoni

14.-15. mail näeb Haapsalu toomkirikus koraalimaratoni otseülekannet Viljandist.

Toomkirikusse pääsevad külastajad Haapsalu linnuse muuseumi kaudu, kus ülekanne on ekspositsiooni osa.

Viljandi Jaani kogudus ja TÜ Viljandi kultuuriakadeemia korraldavad 14.-15. mail koraalimaratoni, kus tulevad kiriku laulu- ja palveraamatu (KLPR) järjekorras pausideta ettekandele kõik koraalid. Ettekanne algab laupäeva, 14. mai hommikul ja lõpeb pühapäeva, 15. mai õhtul Koraalimaratonil esinevad Viljandis erinevad lauljad, pillimängijad, koorid ja orkestrid. Tänavuse laulmise teeb unikaakseks see, et korraldajad soovivad ettelaulmisesse kaasata osa uutest koraalidest. Koraalide esitamine on pühendatud Viljandi Jaani kiriku 550. aastapäevale.

Koraalmaratonide traditsioon algas 2002. aastal Viljandis, kui Pauluse kirikus kanti katkematu esitusena ette kõik KLPR koraalid. Sarnased ettelaulmised jätkusid Haapsalus aastatel 2011 ja 2017. Kuna tänavu suvel möödub esimesest maratonist 20 aastat, toimub koraalimaraton taas Viljandis.

Pühapäeval, 15. mail on koraalimaratoni ülekanne jumalateenistuse ajal kinni.