Lõps ja Vikman pääsesid Eesti koondisse

Haapsalu laskurid Karlis Lõps ja Mari-Liis Vikman pääsesid laskmises Euroopa noorte liigal Eestit esindavasse koondisse.

Haapsalus laskmistreeneri Mati Seppi sõnul on kuni 18aas taste koondise kuus püstoli- ja kuus püssilaskurit. Lõps ja Vikman esindavad mõlemad Eestit püstolis.

Sel nädalavahetusel võistleb Eesti koondis Tallinnas Euroopa noorte liiga põhjaregiooni finaalvõistlusel Läti, Norra, Poola ja Rootsi noorlaskuritega. Regiooni kaks paremat pääsevad finaali.

Seppi sõnul on tegemist võistkondliku võistlusega, kus kolme päeva jooksul kohtuvad kõik esindused omavahel. „Lätlasi ja poolakaid tunneme, teisi vähem,” ütles ta. Seppi lisas, et Läti koondises on näiteks kolm laskurit, kes on Euroopa meistrivõistlustel medalile tulnud.

Varem on Haapsalu laskuritest Euroopa noorte liigas Eestit esindanud Elari Tahvinov kolm aastat tagasi. Tookord pääses Eesti finaali.