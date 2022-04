Heategevusliku õhtusöögiga tahavad korraldajad koguda 10 000 eurot

Haapsalu kutsehariduskeskuses on 22. aprillil heategevuslik viiekäiguline õhtusöök, mille tulu läheb Läänemaale saabunud ukrainlaste toetamiseks.

Heategevusliku õhtusöögi eestvedaja, Padise mõisa peakokk Silver Teeääre ütles, et tema eesmärk on annetada ukrainlaste heaks 10 000 eurot. Seepärast on müüki pandud sada kohta, iga koht sada eurot. „10 000 tundus ilus summa, aga kui selle asemel saab kokku 9000 või 8000 eurot, ei ole ka midagi halvasti,” ütles Teeääre.

Kogu õhtusöögi piletimüügist laekuv raha läheb ukrainlaste toetuseks, sest kõik tarnijad on andnud toidukraami tasuta, kokkadena tööl olevad kutsekooli õpilased ja vilistlased töötavad tasuta ja kutsekoolile renti maksma ei pea. „Selle hinna eest saab head teha,” ütles Teeääre.

