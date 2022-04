Mart Sander esitleb HÕFFil uut õuduskriminulli

Mis oleks Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival ilma Mart Sanderita? Nagu tants ilma muusikata.

Ka tänavu esitleb Sander Haapsalus oma tuliuut filmi „Kuues saladus”, õudussugemetega vaimukat kriminulli, mille kohta on juba öeldud, et see on „Agatha Christie stereoididel” – nii palju on selles ootamatuid pöördeid.

Ühel süngel ööl aset leidval spiritistlikul seansil kohtuvad kaksteist näiliselt võõrast inimest, kellele hiromant lubab veel enne keskööd paljastada kolm sünget saladust. Kuid tapvate saladuste võrk osutub märksa tihedamaks, kui selles mõistatuste labürindis ekslevad tegelased võiksid arvata.

90minutilises musta huumorit, inimlikku alatust ja mõistagi seksi tulvil linateoses mängivad Greg de Fleur, Ben Walton-Jones, Triin Lellep, Eha Urbsalu, Max Marcq, Siret Tuula, Aarne Soro ja teised – näitlejaid on kokku neljast riigist.

Haapsalus toimub vahetult enne HÕFFi valmis saava filmi eksklusiivne eelesilinastus, kus osalevad ka näitlejad – kinodesse jõuab „Kuues saladus” alles sügisel.

Sander ise on nimetanud HÕFFi oma lemmikfestivaliks – õhkkonna pärast –, mida ta on külastanud selle algusest peale. 2017. aastal esilinastus Haapsalus ka Sanderi esimene pikk õudusfilm „Juhuslik nimetaja” ja 2020. aasta festivalil võitis tema film „Kõhedad muinaslood” Eesti parima žanrifilmi auhinna. Mullu näitas HÕFF tema lühifilmivalimikku „Sanderi õuduste tund”.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival on tänavu 29. aprillist 1. maini. Kogu kava kuulutab festival välja ja üksikpiletite müük algab 13. aprillil.

Festivali avab film-kontsert „Nosferatu 100. Remiks”, milles 100-aastaseks saavat tummfilmi helindab ansambel Kriminaalne Elevant eesotsas Kaspar Jancisega.