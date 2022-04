Kanepi teekond katkes kolmandas ringis

Kaia Kanepi (WTA 57) teekond USAs Charlestoni WTA 500 liivaväljakuturniiril sai otsa kolmandas ringis kui ta kaotas poolatarile Magda Linette’ile (WTA 64) 3:6, 6:4, 2:6. Mäng kestis kaks tundi

Esimeses setis läks Linette juhtima 3:0, Kanepi viigistas 3:3, aga lõpp kulus poolatarile 6:3. Teises setis pääses Kanepi 5:4 ette ja murdis seejärel vastase pallingu 6:4. Kolmandas setis pääses Kanepi 1:0 juhtima, kuid edasi kulges mängi Linette’i dikteerimisel, kes võitis 6:2.

Kuu aja jooksul mängis Kanepi USAs kolmel turniiril ja jõudis alati kolmandasse ringi. Kokku seega matšides kuus võitu ja kolm kaotust. Aasta alguses jõudis Kanepi Austraalia lahtistel meistrivõistlustel veerandfinaali. Kokku on tal tänavu matšides kogunenud kümme võitu ja neli kaotust. Maailma tipptennises on selline näitaja tugevalt üle keskmise. Kanepi ise pidas viimast turniiri sisseelamiseks liivaväljakuturniiride perioodile, mis kulmineerub 22. mail Pariisis algavate Prantsusmaa lahtise meistrivõistlustega.

Naiste tipptennise viimane suur uudis on aga kunagise maailma esireketi Serena Williamsi otsus osaleda suvel toimuval Wimbledoni suure slämmi turniiril. 40aastane USA tennistäht on tänaseks langenud reitingus WTA 246. reale. Viimane turniir, kus ta mullu oli üles antud, oligi Wimbledon. Seal oli ta sunnitud jalavigastuse tõttu vastasele juba avaringis loobumisvõidu andma. Karjääri jooksul on Serena Wiliams võidutsenud Wimbledonis seitsmel korral, viimane suure slämmi võit pärineb aga viie aasta tagusest Austraaliast. Kokku on Williamasil 23 suure slämmi võitu.